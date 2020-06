Il PIL mondiale calerà quest’anno del 4,6%. Fitch conferma le sue stime di crescita globale per l’anno in corso constatando «miglioramenti nell’attività». Le previsioni per la Cina sono state riviste al rialzo al +1,2% dal +0,7% della stima precedente. «Prevediamo che l’economia della Germania si contrarrà quest’anno del 6,3% rispetto a una precedente previsione di -6,7%. La stima per l’area euro è ora a -8% rispetto al -8,2% stimato in precedenza», si legge in un rapporto di Fitch, che ribadisce per gli Stati Uniti un calo del Pil del 5,6% nel 2020.