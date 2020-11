Forte aumento di impiegate donne nel mondo del lavoro

Il mercato del lavoro si tinge di rosa: nell’ultimo decennio in Svizzera si è assistito a un forte aumento di donne impiegate. Lo rivela oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), secondo cui si è osservato un incremento della quota di donne altamente qualificate.

Tra il 2010 e il 2019 il tasso di donne occupate è passato dal 56,9 al 60,0%, indica l’UST in una nota odierna, precisando che si tratta di una quota raggiunta per la prima volta nella storia.

Prendendo in considerazione solo le donne in età lavorativa (15-64 anni), il tasso di partecipazione alla forza lavoro occupata è aumentato di 5,0 punti percentuali, raggiungendo il 76,3%. A livello europeo la Svizzera si è piazzata dietro solo all’Islanda (81,9%), mentre nell’Ue-28 tale quota si è attestata al 64,1%.

L’incremento, in Svizzera, è attribuibile principalmente alle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni, il cui tasso di partecipazione alla forza lavoro dipendente è aumentato di 9,6 punti percentuali, raggiungendo il 66,6%. In aumento anche quelle tra 25 e 39 anni (+6,3 per una quota dell’83,5%), precisa l’UST.