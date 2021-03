I ricercatori di BAK Economics prevedono una forte ripresa economica nel corso del 2021. Gli esperti dell’istituto renano, confortati dall’avanzamento della campagna di vaccinazione, ipotizzano per l’anno in corso un aumento del Pil svizzero del 3,4%.

Gli specialisti del BAK si sono espressi oggi in questi termini durante una conferenza online. La stessa stima era già stata formulata in una newsletter due settimane fa.

L’ottimismo contagia anche il 2022, per il quale la crescita immaginata del Pil si fissa al 3,7%. Correggendo i valori dagli effetti degli eventi sportivi, che hanno un impatto importante sul prodotto interno lordo elvetico a causa della presenza sul territorio di associazioni internazionali, ci si attende un incremento del 3,1% per quest’anno e del 3,5% per il prossimo.