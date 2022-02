Tra pochi giorni gli americani potrebbero non trovare sugli scaffali un prodotto che è divenuto parte, per molti, della dieta quotidiana: l’avocado. Alla fine della scorsa settimana, come riporta il New York Times, gli USA hanno deciso di bloccare temporaneamente tutte le importazioni del frutto dal Messico a causa di minacce cui sono stati vittime gli ispettori della sicurezza statunitensi che lavorano nel Paese.

La sospensione «rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario a garantire che vengano intraprese le azioni appropriate per garantire la sicurezza del personale che lavora in Messico», ha spiegato il dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti in una nota. Ora, però, sono a rischio le scorte, e i prezzi rischiano di schizzare alle stelle. Negli USA, dove l’80% degli avocado consumati proviene dal Messico, e il prezzo medio di 1,43 dollari per ogni frutto è già quasi l’11% in più rispetto a un anno fa, gli analisti ritengono che anche un bando alle importazioni di due settimane potrebbe ridurre drasticamente la disponibilità e aumentare ulteriormente i costi per i consumatori.

La mossa, inoltre, è un duro colpo per lo stato messicano di Michoacan, l’unica regione autorizzata nel Paese a inviare avocado negli Stati Uniti, dove le esportazioni annuali raggiungono un totale di quasi 3 miliardi di dollari (la maggior parte del prodotto va negli USA). I dettagli delle minacce non sono stati resi pubblici, ma nell’ultimo decennio l’industria dell’avocado ha attirato l’interesse dei cartelli della droga nella regione, che hanno cercato modi per diversificare i loro flussi illeciti di reddito.

Nel frattempo l’Association of Avocado Exporting Producers and Packers of Mexico, che rappresenta 29 mila coltivatori di avocado e 65 centri di confezionamento, ha affermato che il suo consiglio di amministrazione si è riunito per rivedere i protocolli di sicurezza al fine di continuare a collaborare con le autorità messicane e statunitensi e riprendere le esportazioni il prima possibile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata