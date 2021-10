Continua il rafforzamento del franco. Questa sera, per la prima volta dal mese di maggio 2020, l’euro è scambiato a meno di 1,06 franchi, per l’esattezza a 1,0580 franchi.

L’euro (in circolazione monetaria effettiva dal 2002) ha toccato il suo massimo di sempre sul franco nel 2007 a 1,68 franchi. Il minimo (0,9652) risale al 15 gennaio 2015, quando la Banca nazionale svizzera (BNS) abolì la soglia minima fissata in precedenza unilateralmente. Era poi partito un lento recupero, che ha portato l’euro a toccare - fugacemente - anche 1,20 nel 2018. Da allora la tendenza generale è stata di un lento declino, con un minimo nel maggio 2020 a 1,05 franchi, seguito da un certo recupero. Il massimo di quest’anno è stato di 1,11 franchi, stabilito in marzo.