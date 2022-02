Franco più debole dopo le parole della BCE

Quel che non sempre riesce alla BNS è riuscito invece benissimo alla presidente della BCE in un paio d’ore. Il franco, dopo la riunione di politica monetaria della banca centrale europea giovedì pomeriggio, ha perso un po’ di forza: ieri infatti per comprare un euro ci volevano 1,05-1,06 franchi, cioè un centesimo e mezzo in più del giorno precedente. In gennaio il corso dell’euro contro franco aveva toccato un minimo a 1,03, un valore che non si registrava dal 2015. Il massimo invece risale al 2007, quando toccò 1,68 franchi.

Non è però tanto il franco ad essersi indebolito quanto l’euro a essere diventato più forte, come dimostra il rapporto della moneta unica con il dollaro. Se giovedì un euro veniva scambiato con 1,13 dollari, ieri mattina ci volevano due centesimi in più. A pesare sono...