Le due grandi banche svizzere starebbero lavorando dietro le quinte in vista di una fusione che potrebbe dar la luce a un colosso bancario che non avrebbe eguali su scala europea. Il presidente di UBS Axel Weber e quello di Credit Suisse Urs Rohner sono in trattative, ha rivelato oggi il blog di informazioni finanziarie Inside Paradeplatz.