GameStop torna a correre e chiude in Borsa in rialzo del 68%, portando a +400% i guadagni delle ultime cinque sedute. Un balzo che si contrappone al tonfo di Wall Street, che archivia la sua peggiore settimana da ottobre travolta dalla furia di un attacco che l’ha colta di sorpresa e che messo all’angolo gli hedge fund. Attonite anche le autorità sotto una crescente pressione per agire. «Stiamo monitorando» e «esamineremo» i limiti agli scambi imposti da Robinhood e da altre piattaforme, oltre che eventuali prove di manipolazione di mercato, assicura la SEC, l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

Il ruolo di Robinhood

A spingere i titoli della società di videogiochi è la decisione di Robinhood di rimuovere le restrizioni agli scambi dopo aver raccolto più di un miliardo di dollari - in parte dai suoi investitori in parte da linee di credito bancarie - per soddisfare le crescenti richieste di collaterali delle autorità.

La volata mostra come lo scontro fra i Davide-investitori individuali di Robinhood e i Golia-hedge fund di Wall Street prosegue. E va avanti con un certo successo per i piccoli che, fra le loro vittorie, possono annoverare anche la decisione di Citron Research di abbandonare la pubblicazione delle sue analisi sullo short selling.

«Venti anni fa ho avviato Citron con l’intenzione di proteggere gli investitori individuali da Wall Street. Ma ora siamo diventati parte dell’establishment», ammette Andrew Left, il fondatore, in un video. E proprio alla lotta all’establishment della finanza che molti osservatori, critici e non, riconducono in parte quanto sta accadendo.

Il populismo online

Wall Street è una delle poche istituzioni finora non travolta dal populismo online. L’ascesa di piattaforme a commissioni zero e con un’interfaccia semplice come Robinhood ha invece aperto un nuovo mondo per milioni di piccoli investitori che, costretti a casa dalla pandemia e con molto più tempo a disposizione, hanno iniziato a scommettere seguendo la massa. Una massa che, su WallStreetBets di Reddit, indica da settimane GameStop. A questo si aggiunge un importante risvolto sociale: la rivalsa dei piccoli investitori di fronte a un sistema finanziario dal quale si sentono penalizzati da anni. Un sistema in cui grandi banche e hedge fund giocano su regole diverse. Un sistema che nel 2008 ha fatto sprofondare l’economia mondiale ma è stato salvato a suon di miliardi mentre le cicatrici per Main Street sono ancora visibili. L’esercito di investitori è composto infatti da giovani della Generazione Z che erano troppo piccoli nel 2008 per ricordare i dettagli della crisi ma ne hanno visto gli effetti sulle loro famiglie. In altre parole, secondo il New York Times, GameStop non è tanto una bolla speculativa ma una «crisi di autorità» in cui i trader comuni cercano di creare caos per le elite che hanno approfittato di loro.

La Bolla dei Tulipani

Il risultato per i titoli di GameStop è stato quello di passare da 19,95 dollari del 12 gennaio ai 347,51 dollari del 27 gennaio, ai 325 dollari di venerdì. Un balzo che non trova riscontro nei fondamentali della società e che riporta alla memoria la Bolla dei Tulipani del 17mo secolo in Olanda. Un balzo legato a uno dei maggiori «short squeeze» insieme a quello di Volkswagen nel 2008. Per i piccoli Robinhood un successo che, al momento, li fa vincere contro i Golia di Wall Street e che potrebbe innescare un effetto contagio di altri titoli. Le autorità assistono al fenomeno e molti ne chiedono un intervento. Ma, secondo diversi osservatori, c’è un problema di regole datate di fronte a un mondo nuovo.

I timori e le tasche vuote

Il timore di fondo è che la situazione finisca fuori controllo e che milioni di persone si ritrovino con le tasche vuote. Se infatti da un lato gli hedge fund sanno esattamente a cosa si espongono e sono attrezzati, nella maggioranza dei casi invece il singolo investitore non lo è ed è quindi quello che corre i rischi maggiori. E questo anche perché, è una delle teorie, a un certo punto la corsa al rialzo dei titoli è destinata a fermarsi anche per mancanza di short seller. Questo causerà un calo dei titoli e innescherà, secondo gli osservatori, panico fra i piccoli investitori e una loro fuga scomposta in grado di accelerare ulteriormente la pressione al ribasso. Senza contare gli elementi esterni che possono influenzare il mercato, quali la variabili delle SPACs, le special purpose acquisition companies, o le conseguenze dell’interconnessione degli hedge fund, come nel caso emblematico di Long Term Capital Managament. In questo quadro l’invito degli esperti è uno: allacciare le cinture di sicurezza e prepararsi a una corsa a ostacoli.

