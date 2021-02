Gamestop all’esame del Congresso, dove sale l’attesa per l’audizione che punta a ottenere maggiori elementi sulla volata delle ultime settimane della società di videogiochi texana.

Davanti ai deputati della commissione per i servizi finanziari della Camera c’è «Roaring Kitty», ovvero Keith Gill, il 34enne che avrebbe ispirato sul forum di Reddit WallStreetBets la corsa all’acquisto di Gamestop per battere gli hedge fund. Atteso anche Steve Huffman, l’amministratore delegato di Reddit.

All’appuntamento c’è anche Vlad Tenev, l’amministratore delegato di Robinhood, la piattaforma usata dall’armata di Reddit per acquistare i titoli Gamestop. Robinhood è finita al centro delle critiche per la sua decisione di limitare temporaneamente gli acquisti di titoli Gamestop.

Ci sono poi gli hedge fund ai quali i deputati chiedono spiegazioni. All’audizione partecipa Gabe Plotkin, il fondatore del fondo speculativo Melvin Capital Management, e Ken Griffin, il miliardario fondatore di Citadel. Citadel Securities, affiliata al fondo, è una società di scambi elettronici che esegue gli ordini dei trader che usano piattaforme online come Robinhood e TD Ameritrade.

Fra i deputati l’attesa è alta per la star dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, che non ha risparmiato dure critiche a Robinhood per i limiti decisi agli scambi di Gamestop che hanno penalizzato gli investitori amatoriali.