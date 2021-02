Fa discutere il caso di GameStop, impresa USA che vende videogiochi, quotata alla Borsa di New York. La società è stata dapprima oggetto dell’attenzione di fondi di investimento che hanno puntato su guadagni legati a un forte ribasso del titolo; in pratica, questi hedge fund (in italiano «fondi speculativi», ma la definizione è respinta da molti operatori del settore) hanno venduto con operazioni complesse titoli GameStop, per poi ricomprarli a prezzi ancor più bassi: disponevano ancora dei titoli, ma avevano incassato un guadagno. Poi, un buon numero di piccoli investitori, utilizzando internet e social media, hanno deciso di comprare titoli GameStop, puntando a mettere in difficoltà i fondi ribassisti - cosa in effetti avvenuta - e a guadagnare al rialzo. L’azione valeva 15 dollari a inizio...