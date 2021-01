Un esempio più concreto, per cominciare. Legato all’attualità. Uno short seller prevede che il titolo di GameStop perderà punti e terreno. Logico, in fondo, considerando che l’azienda in questione da tempo naviga in cattive acque. Fatte le valutazioni del caso, si rivolge ad un broker - il cosiddetto intermediario - facendosi prestare 1.000 azioni che, poniamo, valgono 10 franchi per poi venderle. Il ricavo è di 10.000 franchi. In seguito, il valore in borsa di GameStop cala più della metà: non più 10 franchi, ma 4. Lo short seller, allora, ricompra 1.000 azioni pagandole 4.000 franchi. Siccome parliamo di azioni in prestito, le restituisce al broker tenendosi però la differenza: 6.000 franchi. Scommessa vinta. Bravi tutti.