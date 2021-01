Alcuni l’hanno ribattezzata la battaglia di Wall Street. Da una parte i cosiddetti investitori amatoriali, muniti di app che non prevedono il pagamento di commissioni. Dall’altra gli hedge fund o, se preferite, i fondi speculativi anche se la traduzione italiana non rende completamente giustizia. In mezzo, appunto, la battaglia. E intanto i volumi di scambi, a New York, sono schizzati a livelli altissimi. Un picco del genere non era mai stato raggiunto dalla crisi finanziaria del 2008, raccontano gli analisti. Mercoledì, leggiamo, sono passate di mano qualcosa come 23 miliardi di azioni. E loro, gli investitori amatoriali, starebbero guadagnando sempre più peso e influenza. Costringendo gli altri, i professionisti, a masticare amaro.

La roccaforte online

La roccaforte dei piccoli è, manco a dirlo, online: un famoso sito internet a metà fra il social network e i forum della prima ora. Reddit, già. Al suo interno si trova WallStreetBets, dove gli utenti si scambiano di continuo suggerimenti e dritte a livello di investimenti. I membri, in brevissimo tempo, sono passati da 2,8 a 4,3 milioni. Un esercito più o meno grande che ha messo gli occhi su GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi al mondo: il titolo sta guadagnando oltre il 100% da giorni, oramai. In un mese, l’azione ha sfondato il tetto dei 300 dollari. Dettaglio: partiva da 12, anzi da 3 se consideriamo aprile 2020. Un rialzo ingiustificato, siccome l’azienda è in crisi e negli anni ha già chiuso un sacco di punti vendita. O, se preferite, giustificato proprio dall’azione comune e coordinata di utenti Reddit. Gli investitori classici, diciamo istituzionali, si sono così trovati spiazzati. E increduli.

C’è chi ha sborsato 2,75 miliardi di dollari

Insomma, la spinta della comunità Reddit si è trasformata in qualcosa di reale. Ed è riuscita addirittura a contrastare alcuni fondi di Wall Street che, dal canto loro, avevano intravisto un potenziale nella crisi di GameStop. In particolare, i venditori allo scoperto speculavano sul crollo del titolo azionario. Una sorta di scommessa, con guadagni importanti se la puntata si fosse rivelata vincente. Beh, a questo giro agli investitori classici è andata diversamente. Proprio a causa (o grazie) all’azione di disturbo degli utenti di Reddit. Il Wall Street Journal ha riferito di perdite importanti registrate da alcuni big: un fondo, ad esempio, ha avuto bisogno di 2,75 miliardi di dollari per coprire quanto ha perso.

Ora tocca a BlackBerry e Nokia?

Certo, Reddit ha dato la spinta iniziale. Il resto lo hanno fatto i mercati. Ad ogni modo, va rimarcata l’intelligenza degli utenti di questo social network. Un social famoso proprio per le sue discussioni solitamente elevate e intelligenti. Sempre i giornali americani riferiscono, per dire, che questi utenti stanno trattenendo le azioni acquistate senza rivenderle. Impedendo, quindi, alle banche di prestarle a chi vuole investire allo scoperto. Le autorità, va da sé, stanno monitorando attentamente la situazione e qualcuno ha già avanzato l’ipotesi di manipolazione del mercato. Ad ogni modo, sono in molti ad assicurare che questi movimenti coordinati e improvvisi, nati su Reddit, a stretto giro di posta troveranno sfogo anche attraverso altri titoli al momento deboli: BlackBerry e Nokia, ad esempio, su cui si sta chiacchierando parecchio. Certo, in questo caso molto ha fatto la passione per i videogiochi. E ancora: GameStop, alla fine di questa ondata, non avrà risolto alcunché. I guai, se pensiamo ai punti vendita e a tutto il resto, rimarranno.

