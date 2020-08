Semestre complicato per Geberit: il produttore sangallese di impianti sanitari, a causa della pandemia e di effetti di cambio negativi, ha realizzato un utile netto in calo del 14% a 315 milioni di franchi. Permane l’incertezza per la seconda parte dell’anno.

In termini di redditività, il risultato operativo lordo (EBITDA) è sceso del 7,8% a 462 milioni di franchi, mentre l’EBIT è calato del 10,5% a 386 milioni, indica oggi Geberit in un comunicato.

Il settore dell’edilizia ha risentito delle misure adottate dai governi europei per contenere la pandemia. In Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, la maggior parte dei cantieri è rimasta chiusa per un lungo periodo. La situazione era migliore nei Paesi che non hanno adottato tali misure, ma le attività hanno comunque subito rallentamenti.