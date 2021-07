Ingegner Pini con che sentimento lascia l’azienda?

«Mi sento come un corridore che ha appena terminato il Tour de France. Abbiamo raggiunto con il collega Daniele Stocker tanti obiettivi insperati in questi anni, sono fiero di quanto costruito. Al contempo sono contento che una nuova generazione ne abbia preso le redini. Resto azionista di minoranza ma non voglio interferire nelle decisioni dei nuovi dirigenti».

Di cosa è più fiero?

«Be’ non è da tutti passare da 20 a 400 dipendenti in 15 anni e formare quasi mille ingegneri, in un settore che ha vissuto una forte concentrazione. Siamo riusciti a creare un sistema performante, con giovani dirigenti con grandi ambizioni e progetti molto interessanti. Abbiamo oltre 100 milioni di riserve di lavoro per i prossimi anni. La squadra è pronta per...