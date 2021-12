Giornata attendista per i mercati oggi alla luce degli ultimi dati sull’inflazione tedesca e americana. In Germania l’indice dei prezzi al consumo in un anno è passato dal -0,3% al +5,2% di novembre (confronto annuale), dopo il 4,5% di ottobre. Si tratta del livello più alto degli ultimi trent’anni. L’inflazione alimentare era del 4,5% mentre l’inflazione «core», che esclude le componenti più volatili di cibo ed energia, è pari al 2,9%.

Negli Stati Uniti il costo della vita in novembre è salito del 6,8% (rispetto al 6,2% di ottobre e all’1,25% di un anno fa), ai massimi dal 1982. L’inflazione «core» è invece salita al 4,9%, ai massimi da trent’anni.

Il carovita è stato alimentato per mesi dall’aumento dei prezzi energetici in scia alla ripresa economica dopo la crisi del 2020. In Germania,...