Il Consiglio caffè e cacao (CCC) e il Consiglio cacao del Ghana (Cocobod) hanno messo al centro delle accuse contro i due giganti mondiali di vendita del cioccolato il mancato pagamento del differenziale di reddito, che dà un bonus di 400 dollari (365 franchi al cambio attuale) a tonnellata di cacao in aggiunta al prezzo di mercato.

In risposta a questo comportamento, CCC e Cocobod dicono di «non avere altra scelta se non cancellare tutti i programmi di sostenibilità in cui la vostra compagnia è coinvolta». Questi certificano che il cioccolato è prodotto eticamente, permettendo alle multinazionali di venderlo a prezzi più alti.