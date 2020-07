Gli affari nei negozi migliorano a giugno

In confronto a maggio, mese in cui vi era stato un balzo del giro d’affari in seguito alla fine del periodo di semi-confinamento, si osserva una contrazione - al netto delle variazioni stagionali - del 3,6%, ha indicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). I dati indicati sono nominali: in termini reali, vale a dire considerando anche il rincaro, le variazioni sono rispettivamente di +1,1% (annuo) e -3,8% (mensile).