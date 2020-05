Gli azionisti di Interroll Holding hanno accolto la proposta del Consiglio di amministrazione di aumentare di 0,50 franchi il dividendo per l’esercizio 2019. Lo indica una nota odierna della società con sede a Sant’Antonino, specificando che l’assemblea dei soci si è tenuta l’8 maggio in assenza di pubblico a causa del coronavirus.

Il dividendo passa quindi da 22 franchi per il 2018 a 22,50 franchi per l’anno scorso.

Durante l’esercizio 2019, Interroll ha aumentato la redditività: la società, che opera a livello mondiale nel settore dell’automazione dei processi logistici e di lavorazione, ha realizzato un risultato operativo Ebit di 72 milioni e un utile netto di 56 milioni, in progressione rispettivamente del 4% e dell’8%.

Il 20 marzo scorso, in occasione della pubblicazione del bilancio, la società si diceva cautamente ottimista per l’esercizio in corso, nonostante la pandemia di COVID-19.