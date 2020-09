Il tema della sostenibilità sta diventando fondamentale nello sviluppo dell’industria finanziaria. Infatti, secondo l’ultimo studio di mercato di Swiss Sustainable Finance (SSF) in Svizzera sono investiti in modo sostenibile 1.163 miliardi di franchi (dati 2019), pari a circa un terzo del patrimonio amministrato localmente, con una crescita del 62% rispetto all’anno precedente. E in questo trend il Ticino non fa eccezione. Se ne è parlato ieri in una conferenza organizzata da Ticino for Finance in collaborazione con Swiss Sustainable Finance.

Nella sua introduzione, Franco Citterio, presidente di Ticino for Finance, ha affermato che il Consiglio federale auspica che la Svizzera diventi una piazza importante in questo ambito. E in seguito, Alberto Stival, di Swiss Sustainable Finance, ha affermato...