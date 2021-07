Le vendite di orologi svizzeri all’estero si sono presentate in marcato aumento in giugno, a livelli che hanno superato quelli precedenti alla pandemia.

Si assiste a un’accelerazione del ritorno alla normalità, commenta l’associazione con sede a Bienne (BE): in rapporto a giugno 2019 viene infatti osservato un incremento del 12,5%. Questo risultato definito rallegrante ha fatto sì che l’intero primo semestre si sia chiuso con dati stabili (-0,5% a 10,6 miliardi di franchi) rispetto allo stesso periodo di due anni or sono.

A livello regionale e tornando al mese che i romani dedicavano alla divinità di Giunone si osserva come quattro dei sei principali mercati presentino una crescita nel confronto con il 2019 pre-pandemico: è il caso in particolare degli Stati Uniti, salito a primo consumatore del Made in Switzerland, che beneficia di un balzo del 35% a 276 milioni di franchi. Ancora più marcata la progressione della Cina (+94% a 246 milioni), mentre al terzo posto (per quota di mercato) si classifica Hong Kong (+5% a 209 milioni), che partiva da una base già elevata, sottolinea FH. In progressione è anche Singapore (+15% a 112 milioni), mentre in contro tendenza sono Giappone (-11% a 120 milioni) e Regno Unito (-5% a 117 milioni).