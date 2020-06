Per il 2020 è attesa una contrazione del prodotto interno lordo (Pil) pari al -4,0%, contro il -3,5% pronosticato in aprile, mentre invariata al +3,5% è la stima relativa al 2021, emerge da un comunicato odierno.

Nonostante con la fine della situazione di confinamento si siano osservati i primi segnali positivi per l’anno in corso, gli specialisti della grande banca scommettono su una ripresa ancora lenta: l’andamento grafico sarà quindi quello di una «V asimmetrica». Ma complessivamente i loro pronostici sono migliori di quelli di altri: a titolo d’esempio la Segreteria di stato dell’economia (Seco) punta su -6,7%, l’Ocse addirittura su -7,7%.

Secondo Credit Suisse l’assetto finanziario della maggior parte delle economie domestiche è migliore di quanto farebbe pensare il crollo economico registrato durante il lockdown. È vero che i versamenti dello stato non compenseranno interamente la perdita di reddito conseguente alla disoccupazione e al lavoro a tempo ridotto e che perciò i redditi potrebbero scendere di poco meno del 5%. Tuttavia si stima che la spesa delle economie domestiche si sia ridotta del 20% durante il semi-confinamento e pertanto vi sia stato comunque un ulteriore risparmio netto.

«Prevediamo che le famiglie spenderanno nuovamente una parte considerevole dei loro risparmi aggiuntivi», spiega Claude Maurer, responsabile dell’analisi congiunturale svizzera di Credit Suisse, citato nella nota. «In termini più concreti, riteniamo che metteranno nuovamente in circolazione due terzi dei mezzi accumulati, pari a circa 5,5 miliardi di franchi, compensando quindi all’incirca la metà del calo dei consumi». Allo stesso tempo la spesa statale dovrebbe aumentare significativamente e contribuire alla stabilizzazione della congiuntura.

Sul fronte dell’export, l’evoluzione è sostenuta dal settore farmaceutico. Diminuisce per contro la domanda nel ramo delle macchine. Anche la situazione dell’industria orologiera, che dipende fortemente dall’umore internazionale dei consumatori e dall’afflusso di turisti asiatici in Svizzera, resterà difficile ancora a lungo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali la maggior parte del calo dovrebbe essere ormai superato, ritiene Credit Suisse. Dato che un nuovo confinamento in Svizzera è al momento piuttosto improbabile, aumenta anche la sicurezza della pianificazione. Inoltre gli investimenti dell’industria farmaceutica e quelli crescenti nell’ambito informativo - a seguito dell’ampio ricorso al telelavoro e agli acquisti online - hanno effetti sugli investimenti complessivi.