Stando a un’analisi del portale web immobiliare ImmoScout24 anche gli appartamenti in proprietà rimangono ambiti, mostrando una crescita annua dei prezzi del 4,4%: in novembre però si è assistito a un calo (-0,8%), il primo da diversi mesi a questa parte.

L’evoluzione in atto non stupisce gli autori della ricerca. «Uno dei motivi è probabilmente uno spostamento della domanda in seguito alla pandemia», spiega Martin Waeber, direttore di ImmoScout24, citato in un comunicato odierno. «Molte persone sono alla ricerca di più spazio abitativo, di un cambiamento di prospettiva e di più sicurezza: vorrebbero realizzare questo cambio di passo accedendo alla proprietà di una casa».