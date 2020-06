La parità salariale in Svizzera è ancora lontana: per un posto di lavoro a tempo pieno e considerando tutte le categorie professionali, il salario mediano di un uomo era nel 2019 del 18,1% superiore a quello di una donna (72.800 contro 86.000, pari a una differenza di 13.200 franchi). Lo si evince dai dati sul reddito da lavoro pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica.

Nel dettaglio, il divario salariale maggiore lo si riscontra tra le categorie «dirigenti» e «professioni accademiche»: nei primi è del 23,0% (un uomo guadagna 130.000 franchi, 24.300 in più di una donna), nei secondi addirittura del 25,0% (salario degli uomini: 112.100, 22.400 franchi in più).

Nei «nei servizi e nella vendita» gli uomini ricevono in media il 23,3% in più (+13.000 a 68.900 franchi), tra le «professioni tecniche» il divario è del 21,9% (17.000 in più a 94.500). Anche tra i «lavoratori non qualificati» la differenza è importante: qui gli uomini hanno un salario di 61.600 franchi, il 24,7% in più (o 12.200 franchi) di quello delle donne.