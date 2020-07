L’ex CEO di Globus, Thomas Herbert, ha rilevato assieme a Silvia e Fredy Bayard tutte le filiali del gruppo Globus (Schild, HerrenGlobus e Navyboot). Il trapasso di proprietà, per un prezzo non rivelato, sarà effettivo dall’inizio di febbraio 2021. Gli acquirenti, si legge in una nota del gruppo Globus, rileveranno i contratti d’affitto come anche i circa 320 collaboratori (ripartiti su 31 filiali) interessati dalla transazione alle attuali condizioni.