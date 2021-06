«Grazie alla politica della BNS il cittadino medio sta meglio»

La politica della Banca nazionale svizzera è sempre più sotto i riflettori. Ne abbiamo parlato con Fritz Zurbrügg, viceprensidente dell’istituto di emissione.

La pandemia rappresenta una grande sfida per l’economia svizzera. A vostro avviso come sta andando l’economia nazionale? E non temete il momento in cui giungeranno alla fine le facilitazioni per le aziende per fare capo al lavoro ridotto?

«Le misure per contenere il coronavirus hanno provocato una drammatica crisi globale, come non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale. Negli ultimi sei mesi c’è stata una forte ripresa, che però rimane incompleta. Il livello del PIL in gran parte dei Paesi industrializzati non è ancora al livello pre-crisi. Noi riteniamo che in Svizzera raggiungeremo questo livello solo nel secondo semestre. Inoltre,...