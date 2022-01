Rame, nichel, alluminio, litio, cobalto, platino, silicio: se un investitore avesse deciso di puntare questi metalli solo un anno fa, ad oggi si ritroverebbe in portafoglio un tesoretto cresciuto di due, tre, quattro volte, con il maggior rialzo annuale dal 1973. La transizione energetica infatti, entrata da tempo nelle agende economiche della maggior parte dei Paesi sviluppati ed in parte anche in quelli emergenti, sta rivelando un enorme paradosso. Da una parte la diffusione in larga scala delle tecnologie verdi dovrebbe abbassarne i prezzi, rendendole così ancora più accessibili. Ma dall’altra, la forte domanda da parte dei governi, sta provocando un rally per tutti i metalli essenziali nella produzione di veicoli elettrici, pannelli solari, energia eolica, etc. Gli economisti hanno coniato...