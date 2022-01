Dottor Braglia partiamo dalla strategia: come mai il gruppo si divide in due società holding?

«La Helsinn si concentrerà sulle attività farmaceutiche e in particolare sulle terapie mirate in oncologia. La seconda società, la HAS Healthcare Advanced Synthesis, riprende le attività chimiche della Helsinn Advanced Synthesis di Biasca. Opera in modo completamente indipendente sotto la nuova holding 3B Future Holding SA, che a sua volta raccoglie anche le attività immobiliari e finanziarie del gruppo. Ci sono due motivazioni per questa riorganizzazione: da una parte vogliamo che due attività che hanno ora modelli di business propri e molto specifici possano svilupparsi ulteriormente grazie a investimenti mirati. Ad esempio, lo stabilimento di Biasca, nato per produrre principi attivi per Helsinn,...