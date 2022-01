Gruppo Medacta, un 2021 da incorniciare

L’azienda ticinese specializzata in dispositivi ortopedici Medacta il calo del mercato del primo anno di pandemia: secondo le stime preliminari, il giro d’affari nel 2021 è salito del 20% a 363,1 milioni di euro (o del +21,4% a valuta costante), a un livello nettamente superiore rispetto al 2019 (311 milioni di euro). Nel 2020 il settore aveva sofferto per il rinvio di interventi ortopedici negli ospedali di tutto il mondo a causa del coronavirus e il fatturato di Medacta era sceso del 2,6% a 302,5 milioni (a fronte di un calo dell’11% del mercato ortopedico). Lo scorso anno l’attività chirurgica è tornata solo in parte alla normalità, sia per le protesi all’anca sia per quelle al ginocchio. «Siamo molto soddisfatti della crescita raggiunta in un anno ancora impattato dalla pandemia» commenta Francesco Siccardi, CEO del gruppo. «Nel corso dell’anno abbiamo registrato oltre 50 nuovi prodotti e i nostri programmi di formazione medica non solo hanno raggiunto i livelli pre-Covid, ma li hanno anche ampiamente superati. Abbiamo oltre 150 nuovi colleghi, che includono una parte importante di forza vendita, fonte della nostra crescita futura. Ed è proprio i dipendenti del gruppo che tengo a ringraziare per l’impegno e la performance raggiunta».

I ricavi in Europa, il mercato principale per Medacta, sono aumentati del 21% a 156,4 milioni di euro, nonostante le restrizioni covid nel primo e nell’ultimo trimestre dell’anno. In Nord America, il fatturato è cresciuto del 18% a 109,2 milioni, mentre il fatturato nella regione Asia-Pacifico è aumentato del 18% a 84,9 milioni, principalmente grazie a nuovi clienti e nonostante le restrizioni legate alla COVID-19 in Australia. Nel resto del mondo, il fatturato è addirittura salito del 48% a 12,6 milioni di euro. Gli affari sono stati particolarmente buoni in Medio Oriente e in America Latina. Suddiviso per divisione, il business dell’anca è cresciuto del 17% a 179,3 milioni di euro e la divisione del ginocchio del 23% a 131,1 milioni di euro. Medacta ha potuto lanciare diversi nuovi prodotti nelle due divisioni più importanti. Nella divisione Extremities, più piccola, che comprende i prodotti per la spalla e la medicina sportiva, le vendite sono addirittura aumentate di un terzo a 19 milioni di euro e l’attività Spine è cresciuta del 17% a 33,8 milioni di euro.

Effetto pandemia

«La pandemia e in alcuni Paesi la carenza di personale ospedaliero, stanno ancora determinando un impatto sulle attività ospedaliere. Tuttavia, sottolinea Siccardi, il settore ortopedico ha dato prova di essere molto resiliente. «Credo sia il momento per uscire da una situazione di gestione emergenziale della pandemia affrontando eventuali nuove ondate in modo più strutturato. A ogni blocco corrisponde poi un veloce recupero, quindi per la produzione procediamo come se non ci fossero i blocchi. Le attività di marketing, congressi ed educazione medicale risentono invece di più delle restrizioni in atto, quindi richiedono maggiori adattamenti».

Ancora crescita

I risultati definitivi così come le prospettive per il 2022 saranno comunicati il prossimo 11 marzo. «Nel 2021 abbiamo fatto uno sforzo straordinario in termini di R&D per lanciare molti prodotti prima che arrivasse in Europa una nuova regolamentazione per tutti i Medical Device - spiega Siccardi -. Sicuramente anche il 2022 sarà un anno ricco di investimenti in R&D su tutte le nostre linee di prodotto». Una tecnologia trasversale, continua, è quella del NextAR, un sistema di navigazione chirurgica basata sulla realtà aumentata lanciato in Europa, USA e Australia. «Oggi si possono fare operazioni per ginocchio, spalla e spina dorsale, vogliamo però estendere l’applicazione anche all’anca».

La crescita implica un’ulteriore espansione della capacità produttiva, anche in Ticino. «In Ticino abbiamo ultimato l’ampliamento degli uffici di Rancate, che seguivano quello degli stabilimenti produttivi. Tra l’altro - sottolinea Siccardi - una parte rilevante delle nuove assunzioni è stata fatta proprio in Ticino. Prevediamo di crescere a livello di investimenti e organico anche nel 2022». Infatti, conclude, sono necessari collaboratori sia per potenziare la produzione in Ticino sia la rete commerciale internazionale. «È vero che con la ripresa si nota una maggiore difficoltà a reperire risorse, sia localmente che all’estero. Ma fortunatamente riusciamo ad attrarre i talenti che ci servono, magari con un po’ di ritardo rispetto ai piani iniziali». Il titolo ieri ha chiuso a 122,20 franchi con il -0,97%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata