Molti ne parlano, pochi sanno esattamente cosa siano, quasi nessuno sa come guadagnarci: gli NFT, Non-Fungible Token, sono la nuova frontiera di chi pensa di arricchirsi facilmente, come i genitori di Chloe Clem, ma anche una interessante opportunità per chi si occupa di arte, musica, cinema, sport, collezionismo e di tanti altri argomenti in cui si ‘vende’ un’esperienza unica o presunta tale.

L’immagine di ChloeCome è possibile tirare fuori soldi dall’espressione curiosa di una bambina? Nel 2013 Chloe è stata ripresa dalla madre Katie durante un viaggio a Disneyland: in pratica non manifestava alcuno stupore per quella che sarebbe dovuta essere una bella sorpresa, mentre la sorella Lily addirittura era scoppiata a piangere. Il video, condiviso attraverso i social network, è diventato un successo...