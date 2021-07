Guadagni record per app e videogiochi durante la pandemia

La pandemia ha incrementato l’utilizzo degli smartphone e di altri strumenti digitali, sia per scopo lavorativo che educativo e di intrattenimento. Negli ultimi 18 mesi, App Store e Google Play hanno incassato 64,9 miliardi di dollari.

Il trend è confermato da un recente report della società di analisi Sensor Tower. In base allo studio ‘Store Intelligence’, nella prima metà del 2020 la spesa dei consumatori per app mobile è salita del 28,4% rispetto alla stessa rilevazione del 2019. Un’ascesa che non si arresta: nei primi sei mesi del 2021, vi è stato un ulteriore balzo del 24,8% rispetto all’anno scorso.