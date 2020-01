In precedenza, Eric Cornut ha trascorso oltre 20 anni in Novartis AG in diverse posizioni di alto profilo e attualmente è membro del Consiglio di sorveglianza di Stada AG e presidente del Gruppo Menarini. Cornut ha conseguito un dottorato in giurisprudenza presso l’Università di Basilea e un master in giurisprudenza all’Università della California a Berkeley.

Riccardo Braglia, vicepresidente e amministratore delegato del Gruppo Helsinn, ha commentato l’entrata nel CdA di Cornut e Moulder con queste parole: «Sono lieto di dare il benvenuto nel consiglio di amministrazione a due leader di grande esperienza nel settore farmaceutico e biotecnologico, con competenze rilevanti in oncologia. Per oltre due decenni, Eric ha guidato in Novartis sia le best practice commerciali che quelle relative alla compliance. In precedenza, in Helsinn ci siamo affidati alla sua competenza strategica e siamo quindi lieti di riaccoglierlo nella famiglia Helsinn come membro del consiglio di amministrazione. Sono inoltre lieto di annunciare la nomina di Lonnie nel consiglio di amministrazione. La sua esperienza nello sviluppo di pipeline oncologiche di alto valore aggiunto non ha eguali, come mostra la recente vendita di Tesaro a GlaxoSmithKline. Non vedo l’ora di lavorare con un leader così esperto nel settore Biotech allo sviluppo della nostra innovativa pipeline e all’implementazione della nostra strategia commerciale».