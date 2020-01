L’assicuratore Helvetia ha acquisito una quota di maggioranza della compagnia di assicurazioni spagnola Caser. L’obiettivo è di potenziare ulteriormente le attività in Europa e il settore «non vita». Il costo dell’operazione, che porterà il gruppo di San Gallo a possedere fino al 70% delle quote, si attesta a circa 780 milioni di euro (836 milioni di franchi).

Caser ed Helvetia diventeranno il settimo operatore del mercato spagnolo nel ramo «non vita», indica l’assicuratore in una nota odierna. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel corso del primo semestre 2020.

«Negli ultimi anni le nostre attività in Spagna hanno avuto un ottimo andamento e questa transazione le rafforza ulteriormente, incrementando in misura sostanziale anche la rilevanza delle nostre attività in Europa», indica il CEO Philipp Gmür, citato nel comunicato. Secondo il top manager, Caser apporterà immediatamente un rilevante contributo agli utili.