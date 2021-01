Il primo sito di produzione di apparecchiature - in particolare legate al 5G - del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei fuori dalla Cina dovrebbe aprire le sue porte «nel 2023» in Alsazia, Lo riferisce il sito DNA-Dernieres Nouvelles d’Alsace, precisando che Brumath, comune che si trova a circa 15 km a nord di Strasburgo, è stato scelto come sede della nuova fabbrica.