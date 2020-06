I conti della Confederazione saranno in forte perdita quest’anno. Berna prevede un deficit tra 30 e 50 miliardi di franchi a causa delle misure di emergenza (finora oltre 70 miliardi) per sostenere l’economia confrontata col coronavirus. Tuttavia, anche se questo di fatto vanifica gli sforzi degli ultimi anni per ridurre il debito, per gli esperti le uscite straordinarie del 2020 non devono suscitare allarmi per la salute delle finanze pubbliche.

«Se c’è un Paese le cui finanze non creano preoccupazioni - spiega GianLuigi Mandruzzato, Senior Economist di EFG Bank - è la Svizzera, che così ha potuto attuare una politica fiscale particolarmente espansiva durante la crisi». A guardar bene, come nota uno studio di Credit Suisse, gli aiuti di Berna per aziende e lavoratori sono proporzionalmente...