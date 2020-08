(Aggiornato alle 15.04) - Niente licenziamenti, perlomeno sino alla fine dell’anno: è l’appello lanciato a Credit Suisse dopo l’annuncio della ristrutturazione dall’Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB), che accusa l’istituto di scarsa solidarietà nei confronti dei dipendenti, alle prese con il difficile momento legato al coronavirus.

Non è corretto ristrutturare, tagliando sul personale, in un momento di incertezza nazionale e globale mentre nel contempo gli utili (2,5 miliardi nel primo semestre) rimangono elevati, argomenta l’organizzazione in un comunicato odierno.

«A differenza di altri settori dell’economia, il ramo finanziario è stato in gran parte risparmiato dalla crisi Covid, motivo per cui la decisione di tagliare equivale a una mancanza di solidarietà con i dipendenti che operano su un mercato del lavoro già di per sé teso», si legge nella nota. A fine luglio i disoccupati nel segmento bancario erano infatti 4214.

Alla luce di un andamento degli affari considerato stabile, per non dire anticiclico, l’ASIB esorta Credit Suisse ad evitare rotture di rapporti di lavoro almeno sino a fine dicembre. Per le persone toccate trovare un nuovo posto sarebbe infatti assai arduo.

Critiche anche per l’integrazione della NAB

L’associazione critica anche l’integrazione della Neue Aargauer Bank (NAB), definito non solo un duro colpo per il personale - difficile che i dipendenti di una banca regionale possano identificarsi in una multinazionale - bensì anche un pericolo per lo stesso Credit Suisse. «Quanti collaboratori e clienti di NAB accetteranno il cambiamento?», si chiede l’ASIB. Secondo l’organizzazione la l’istituto argoviese ha alle sue spalle una bella storia, cominciata nel 1812, ma deve ora confrontarsi con una brutta fine.

In Ticino non è più tempo di tagli

Questa tendenza, asserisce in fine ASIB, ha già colpito il Ticino nel recente passato. Nel 2018, Credit Suisse ha infatti chiuso le succursali di Biasca e di Tenero. Inoltre, la piazza finanziaria ticinese è stata quella a perdere più posti di lavoro negli ultimi 10 anni, risultando oggi la situazione più delicata che altrove. Anche per questo motivo ASIB si attende in Ticino a maggior ragione un’assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro, compreso l’istituto bancario in questione.

