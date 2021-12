Al di là di alcune contenute oscillazioni nelle ultime settimane, le Borse si avviano a chiudere il 2021 restando a livelli elevati. La riduzione della liquidità da parte delle maggiori banche centrali è graduale e sin qui non ha fermato i listini azionari. I timori legati all’inflazione e alla pandemia per ora sono stati più che compensati dalle spinte della ripresa economica e dei buoni risultati di molte imprese. Quali sono le prospettive delle Borse per la prima parte del 2022? In campo valutario, cosa si può prevedere per franco, euro, dollaro? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Andrea Caldelari di Vontobel e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank.