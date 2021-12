Il cielo si addensa di nubi per gli investitori internazionali. I fattori di incertezza ieri hanno provocato un calo praticamente su tutte le principali Borse internazionali.

A Zurigo l’indice dei valori guida SMI ha chiuso a 12.589,89 punti, in calo dello 0,99%. Molto colpiti i pesi massimi bancari UBS (-2,17% a 15,80 franchi) e Credit Suisse (-2,97% a 8,43 franchi). Parigi è scesa dello 0,82%, Londra dello 0,99%, Francoforte dell’1,88% e Milano dell’1,63%. In Europa seduta difficile per le compagnie aeree, la moda e il turismo. La giornata aveva preso avvio negativamente in Asia, con Tokyo in calo del 2,13% e Hong Kong dell’1,93%. A metà pomeriggio a Wall Street l’indice Dow Jones era in flessione dell’1,75%. Anche le quotazioni del petrolio in giornata erano sotto pressione. Il greggio WTI...