La seconda ondata di coronavirus è arrivata e le Borse, che avevano recuperato le perdite accusate, registrano tensioni. Inoltre, la data delle elezioni americane, il 3 novembre, è dietro l’angolo e i mercati temono le incertezze legate al voto USA. Peraltro, nonostante i recenti ribassi, le Borse per adesso mantengono i livelli di inizio anno. Cosa si può prevedere per i prossimi mesi per quel che riguarda i principali listini azionari e le maggiori valute? Se ne parla questa sera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.40. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.