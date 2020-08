Liberty Global, la società britannica proprietaria dell’operatore via cavo UPC, vuole rilevare Sunrise per 6,8 miliardi di franchi. Liberty Global offre 110 franchi per azione, il 32% in più della media del corso in Borsa negli ultimi 60 giorni, indica un comunicato diffuso oggi da Sunrise. Se l’operazione avrà successo i titoli saranno ritirati dalla negoziazione allo SIX Swiss Exchange.