I record delle Borse, il fine anno dei mercati

Le Borse sono nel complesso a livelli elevati. A New York gli indici Dow Jones e Nasdaq sono da record. La Borsa di Zurigo non ha ancora ritrovato i suoi picchi, ma non è lontana da questi. Non tutti i listini vanno al massimo, ma molti sì. I danni economici della seconda ondata del coronavirus sin qui non hanno fermato i mercati azionari. Riusciranno le Borse a rimanere a questi livelli alti alla fine di quest’anno e poi nei primi mesi del 2021? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.