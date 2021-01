Gli svizzeri hanno visto aumentare notevolmente il loro reddito negli ultimi anni, ma si è anche leggermente allargato il divario fra chi guadagna di più e chi meno. Il Ticino si segnala però per avere un reddito medio molto basso e per un netto aumento delle diseguaglianze, cosa che secondo uno studio è dovuto alla vicinanza con l’Italia e al frontalierato.

Il valore più alto è quello del canton Zugo (66’100 franchi), fiscalmente il più conveniente, seguito da Basilea Campagna (59’200) e Zurigo (58’500), mentre i numeri più bassi sono osservati in Ticino (44’500) e Vallese (41’400).

Il reddito medio (su cui influisce maggiormente chi guadagna somme molto elevate) è invece più alto: 68’500 franchi, in progressione del 9% nel decennio in questione. Il numero dei milionari è aumentato notevolmente, salendo del 52% a 330’000. Tale incremento non si spiega però né con l’inflazione (che era praticamente nulla) né con la migrazione: è invece principalmente dovuto, oltre che all’andamento positivo dei redditi, all’evoluzione dei prezzi dei titoli e degli immobili.