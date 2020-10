C’è chi spende i risparmi accumulati durante il lockdown della primavera per la pandemia da Covid 19 e in ogni caso i consumatori più facoltosi acquistano merce più costose di un anno fa, con la voglia di ottenere il massimo dalle loro ricchezze.

Nel settore del lusso ne traggono vantaggio i nomi più noti, come Louis Vuitton, Christian Dior e Hermes, registrando tutti una forte ripresa delle vendite. L’analisi è di Bloomberg, che evidenzia come la situazione aiuti i grandi brand internazionali, da Lvmh a Richemont e Kering. Possono infatti emergere, in un mercato affollato, raddoppiando le campagne sui social media.