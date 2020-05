Le assicurazioni epidemie devono farsi carico dei danni imputabili al coronavirus, secondo la perizia pubblicata oggi dall’Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva. L’Ombudsman ha il compito di risolvere divergenze di opinione in merito ad esempio al contenuto di una polizza assicurativa, alla portata ed all’estensione della copertura, all’ammontare dell’indennità di liquidazione, alla colpa propria dell’assicurato o di un terzo o di mediare in una situazione di conflitto al fine di trovare una soluzione. GastroSuisse, associazione che rappresenta il settore della ristorazione e alberghiero, è evidentemente sollevata dalla conclusione cui è giunto il mediatore mentre l’assicuratore Generali prende le distanze dal contenuto del rapporto.

Nella perizia dell’Ombudsman, il professore Walter Fellmann afferma: «A mio avviso non siamo in presenza di una esclusione che coprendo in linea di principio le epidemie esclude le pandemie dall’assicurazione in un modo preciso, inequivocabile. In virtù dell’art. 33 della Legge sulle assicurazioni (LCA), l’esclusione non è quindi valida».