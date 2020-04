Tassi di interesse in aumento in Svizzera a causa dell’epidemia Covid-19: il costo dei prestiti a 10 anni è notevolmente salito, indica il servizio di confronti internet Comparis.

«Il tanto temuto cigno nero è ricomparso, questa volta nelle vesti del coronavirus», si legge in un comunicato odierno. Esso non solo costringe l’economia globale a una pausa forzata, ma è anche la causa di gravi fluttuazioni dei prezzi sui mercati.

Il tasso dei mutui fissi di dieci anni è arrivato ai minimi storici, con lo 0,98%, il 9 marzo; in seguito è improvvisamente aumentato del 21%, salendo quindi all’1,19%, per poi attestarsi all’1,17% a fine marzo. A titolo di confronto: nel quarto trimestre del 2019 il tasso era dell’1,09%. I tassi dei prestiti fissi cinque anni hanno superato quello dell’ultimo trimestre del 2019, mentre per i mutui a due anni è stato registrato un leggero rincaro.