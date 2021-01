La lotta comune contro il coronavirus e il nodo della diffusione dei vaccini; le misure dei singoli Paesi e delle istituzioni internazionali per favorire la ripresa economica; lo sviluppo di una nuova globalizzazione economica, più inclusiva. Sono tre fra i temi centrali del World Economic Forum online, che si è svolto in questi giorni. I mercati azionari hanno prestato attenzione ai messaggi usciti da questa edizione particolare del WEF? Più in generale, quale sarà la tendenza delle Borse principali nella prossima fase? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.