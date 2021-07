IKEA diventa un’impresa circolare. O, meglio, è sulla via per diventare un’impresa circolare. Da oggi, infatti, in tutti i negozi in Svizzera del colosso svedese e nell’online shop è possibile trovare il cosiddetto Circular Hub. «Nel Circular Hub – fa sapere l’azienda in una nota – i clienti e le clienti possono acquistare prodotti IKEA pronti per una seconda vita e ricevere inoltre servizi e consigli per arredare in modo più sostenibile. Così IKEA estende il ciclo di vita dei suoi prodotti, riduce gli imballaggi e i prodotti gettati e contribuisce a un uso sostenibile delle risorse».