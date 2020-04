In Ticino, circa il 60% degli indipendenti ha già fatto richiesta per l’indennità per perdita di guadagno. «In quasi due settimane dal varo della misura da parte della Confederazione - precisa Sergio Montorfani, direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) - abbiamo già ricevuto circa 10 mila richieste da parte di indipendenti, su un totale di affiliati di circa 17 mila persone».

Notiamo che l'IAS copre circa il 90% degli indipendenti attivi nel cantone, e il restante 10% è affiliato a casse professionali. Per quanto riguarda il lavoro ridotto, ad oggi non ci sono dati precisi in Ticino, a parte quanto detto martedì scorso dal presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, che aveva affermato che 10 mila aziende avevano fatto richiesta. Ad oggi è lecito supporre che questo numero sia aumentato. La Confederazione ha aperto a partire dal 17 marzo anche ad alcune categorie di indipendenti la possibilità di ricorrere ad aiuti, non però nella forma delle indennità per lavoro ridotto, ma a quello della perdita di guadagno ("IPG Corona"). L’importo corrisposto è pari all’80% del reddito assicurato, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Mercoledì il Consiglio federale ha annunciato che ha allo studio altre misure di aiuto per gli indipendenti.