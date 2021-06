Intanto gli ordini continuano a moltiplicarsi, in particolare dopo la decisione dell’Unione europea di non rinnovare il contratto con AstraZeneca: ad aprile Bruxelles aveva richiesto in tutto 500 milioni di dosi, con un’opzione per altri 100 milioni, salvo poi a inizio maggio firmare un maxi ordine fino al 2023 per 900 milioni di dosi del vaccino a RNA messaggero, con un’opzione per altri 900 milioni. Gli Stati Uniti hanno portato la loro quota a 300 milioni, mentre altri 144 milioni di dosi sono diretti in Giappone, 40 milioni in Gran Bretagna, 40 milioni in Canada, 34 milioni in Messico, 20 milioni in Australia e 6 milioni in Svizzera. Anche Novartis produrrà 50 milioni di dosi del vaccino nei suoi stabilimenti di Stein, nel Canton Argovia.