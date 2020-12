Il bitcoin, la più diffusa tra le criptovalute esistenti, ha superato il valore dei 25.000 franchi (ossia 28.365 dollari). Solo una decina di giorni fa, la valuta aveva sfondato la soglia dei 20.000 franchi e la sua scalata non sembra arrestarsi, per la gioia di quelli che hanno investito in questo tipo di moneta virtuale. Dall’inizio dell’anno il bitcoin ha incrementato complessivamente del 270% il suo valore.