Il Bitcoin perde terreno e arretra di oltre il 6% in vista della riunione della Federal Reserve di mercoledì prossimo, giorno in cui la banca centrale americana potrebbe annunciare i dettagli della riduzione degli stimoli monetari. In una giornata estremamente nervosa per i mercati, caratterizzata peraltro dal crollo di Evergrande a Hong Kong, la criptovaluta è scesa a Londra sotto i 45.000 dollari a 44.850 dollari.